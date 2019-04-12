Аргентинский форвард «Зенита» Себастьян Дриусси в преддверии домашнего матча против махачкалинского «Анжи» коснулся темы недавнего интервью, в котором он говорил о том, что поторопился перейти в чемпионат России.

Дриусси отметил, что сейчас он рад находиться там, где находится. Аргентинец сказал, что живет настоящим.

«Если ты не концентрируешься на настоящем, то зачем это все? У меня нет никаких проблем», — сказал Дриуссии на пресс-конференции.

Также аргентинец рассказал о своей новой роли на поле — теперь он чаще выходит на позиции левого атакующего полузащитника. Дриусси сказал, что это новое место для него и он пока привыкает. В этой роли приходится больше отрабатывать в обороне и с помощью тренировок аргентинец рассчитывает приносить большую пользу команде.