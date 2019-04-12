Александр Самарин попробует реабилитироваться за провал короткой программы, показав произвольную. Российский фигурист выйдет на лед первым.

Напомним, накануне Самарин подвел сборную команду, став 12-м и заработав всего один балл. Таким образом он лишил Россию возможности претендовать на золото по итогам чемпионата в японской Фукуоке. В итоге Александр смог прыгнуть лишь аксель и заработал всего 71 балл.

Второй участник сборной России – Андрей Лазукин – оказался безупречен. Сорвавшись на турнир в срочном порядке после снятия Михаила Коляды, он не поддался волнению и исполнил прокат без единой ошибки. Андрей занял пятое место – как и в случае с Самодуровой, ему не хватило лишь благосклонности судей, чтобы оказаться строчкой выше.

По итогам короткой программы первое место занимает американец Нейтан Чен, вторым идёт его соотечественник Винсент Чжоу. Замыкает тройку сильнейших японец Шома Уно.