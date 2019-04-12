Главный тренер «Зенита» Сергей Семак о своих ожиданиях от матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Анжи», который состоится в ближайшее воскресенье. Наставник «Зенита» исключил того, что «Зенит» может недооценить «Анжи».

По словам Семака, все команды умеют защищаться, а команды из нижней части таблицы дают бой лидерам даже на выезде. «Зенит» готовится в обычном графике и результата матча очень важен.

«Сделаем все, чтобы победить на своем поле», — сказал Семак.

Семак отметил, что «Анжи» не только будет сидеть на своей половине, но и хорошо атаковать, хотя это и будет фрагментарно.

Матч «Зенит»-Анжи» пройдет в воскресенье, 14 апреля, в 16.30 на стадионе «Газпром-Арена».