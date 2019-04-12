Отец иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна Халил рассказал о роли тренеров в карьере своего сына. Слова Халила Азмуна прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

Халил Азмун заявил, что его сына в стане «сине-бело-голубых» хотел видеть именно главный тренер Сергей Семак, и его желание стало определяющим при трансфере игрока из «Рубина» в «Зенит». «Личное же мое мнение таково: когда Сердар попадает в более сильный клуб, он старается еще больше», — сказал отец футболиста, добавив, что поблагодарил Курбана Бердыева за все, что тренер сделал для его сына.

Также Азмун-старший сказал, что уже попросил Сергея Семака о помощи в прогрессировании Сердара.

Напомним, Сердар Азмун перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно и уже был признан лучшим игроком месяца в клубе и в РПЛ.