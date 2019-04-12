Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов безупречно откатали произвольный танец на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.

Пара выступала пятой по счету из шести танцевальных пар из разных стран. Синицина/Кацалапов ни разу не сбились, разнообразные поддержки четвертого уровня исполнив на хорошие плюс. Синхронная дорожка четвертого уровня была оценена с плюсом в почти четыре балла. Вращения четвертого уровня также получили хорошие надбавки.

За произвольный танец пара получила 130,63, из них почти 73 балла паре отдали за технику. Это лучший результат пары в произвольной программе в сезоне.

Пока Синицина/Кацалапов занимают промежуточное первое место. Закрывают программу представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

В короткой программе Синицина/Кацалапов заняли второе место, уступив только французской паре, действующим чемпионам мира Пападакис и Сизерону.