Российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов стала второй в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.

Первое место заняли действующие чемпионы мира французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Они набрали 135,82 балла, исполнив танец без ошибок и с хорошими надбавками за элементы. За обе программы Пападакис/Сизерон принесли своей сборной максимальное количество баллов — 24.

Кацалапов/Синицина дважды стали вторыми, их вклад в копилку сборной — 22 очка. Свою программу они исполнили на 130,63 балла, получив отличные плюсы по техническому исполнению, и показали лучший произвольный прокат в сезоне.

Третьими в соревнованиях танцевальных пар стали американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью: их результат 127,11 балла.

После соревнований танцоров на лед с произвольной программой выйдут мужчины.