Стало известно о наказании российского полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Аяза Гулиева со стороны команды. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В первую очередь, «Спартак» наказал футболиста финансово: ему придется заплатить штраф в 5 миллионов рублей в кассу клуба за нападение на пешехода. Зарплата Гулиева за месяц в клубе составляет примерно 6 миллионов рублей, так что штраф практически равен месячному доходу футболиста.

Помимо этого, по информации СМИ, игрока сослали в дубль «Спартака«, теперь он тренируется со второй командой клуба, однако играть не может: на это наложен запрет руководства.

Напомним, 10 апреля, Аяз Гулиев наехал на пешехода по пути на тренировку, а когда пострадавший американец возмутился и ударил по машине игрока «Спартака», тот вышел из нее и сломал гостю столицы нос.