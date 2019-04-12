Российский нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал инцидент с футболистом московского «Спартака» Аязом Гулиевым. Слова форварда «сине-бело-голубых» из здания Пресненского суда города Москвы передает портал «Спорт-Экспресс».

Напомним, 10 апреля, в среду Гулиев наехал на пешехода по пути на тренировку, а когда пострадавший американец возмутился и ударил по машине игрока «Спартака», тот вышел из нее и сломал гостю столицы нос.

«Мы весь день здесь провели, нужно видео посмотреть», — сказал Кокорин, когда его спросили об инциденте. На предложение журналистов показать видео заключенные ответили: «С удовольствием бы посмотрели».

Сам Александр Кокорин сейчас находится на скамье подсудимых по делу о двух драках в центре Москвы. Фигурантами дела помимо него являются игрок «Краснодара» Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл и друг Александр Протасовицкий.