В СКА очередной конфликт интересов. Нападающий Никита Гусев завершил клубный сезон, но хотел бы продлить его за океаном. Претендующий на Гусева «Вегас» также не прочь получить лучшего бомбардира КХЛ, усилив свой состав в плей-офф НХЛ.

Однако технически это сделать невозможно – у нападающего действующий контракт с питерским клубом, который истекает только 30 апреля. Нужно договариваться с руководством СКА в лице Романа Ротенберга, а он уже бросил краткий комментарий на слух о Гусеве: «Это вранье».

Вице-президент СКА, а также главный тренер Илья Воробьев не лучшего мнения об этой идее. Они готовы отпустить Гусева в НХЛ, но лишь когда это юридически будет разрешено – после 30 апреля. Все дело в том, что и тот, и другой по совместительству отвечают за сборную России – Воробьев ее главный тренер, а Ротенберг – первый вице-президент Федерации и глава штаба. К слову, Гусев уже попал в список игроков, которых вызвали в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира в Словакии.

Одно понятно: Гусев совершенно точно созрел для НХЛ и вслед за Тарасенко, Панариным и Дадоновым отправится покорять Северную Америку. Слух пошел про «Вегас», однако задрафтовала Гусева, который никогда не играл в НХЛ, «Тампа». Клуб, где уже вовсю орудует русский десант во главе с лучшим игроком НХЛ этого сезона Никитой Кучеровым. Гусев, кстати, в юношестве выступал в одном звене с российским рекордсменом и может составить впечатляющую русскую связку с Кучеровым.

СКА же предстоит найти новую молодую звезду, которая взвалила бы на себя гусевский очковый багаж. Ранее руководство армейцев всегда находило нужного игрока, а в Петербурге раскрывались его лучшие качества. Так было с Тарасенко, Панариным, Дадоновым и Гусевым.