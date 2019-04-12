Российский автогонщик «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду «Торо-Россо», пропустил первую половину вторых тестовых заездов в Шанхае в первый день соревнований Гран-при Китая. Причиной стали неполадки с болидом, об этом сообщает портал Honda-F1.

Во время первой практики инженеры заметили аномалию в работе силовой установки на болиде Квята, поэтому было принято решение её заменить.

После починки болида Квят показал тринадцатое время на круге, в тройку быстрейших гонщиков вошли пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, рулевой «Феррари» Себастьян Феттель и участник «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

В первой практике результат гонщика «Торо Россо» был лучше: он показал 8-е время. Завтра, 13 апреля, в Шанхае пройдет этап квалификации, а сама гонка состоится в воскресенье, 14 апреля.