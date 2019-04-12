Российский фигурист Александр Самарин с несколькими ошибками откатал произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке, Япония.

Самарин открывал соревнования в произвольной программе, поскольку вчера, 11 апреля, в короткой программе показал худший результат из 12 участников. Сегодня, 12 апреля, он исполнил в прокате всего лишь один четверной прыжок: четверной тулуп в каскаде с тройным в самом начале программы.

Затем пошли ошибки: вместо одинарного четверного тулупа Самарин исполнил тройной, а также коснулся рукой льда при тройном акселе. Чисто были исполнены каскад из тройного акселя, двойного тулупа и двойного риттбергера, тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и тулупа, а также тройной флип.

За выступление Александр Самарин набрал 158,53 балла, что почти на 20 баллов ниже его лучшего результата в сезоне. Сейчас в Фукуоке продолжаются выступления мужчин, еще один представитель России Андрей Лазукин выйдет вторым в следующей разминке.