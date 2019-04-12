Спортивный праздник «Дружные соседи — дружный двор» состоится 20 апреля на внутридворовой спортивной площадке по адресу улица Тельмана, 43. Начало — в 14:00.

К участию в спортивных конкурсах и эстафетах допускаются семейные команды жителей Невского района, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Спортивные конкурсы и эстафеты:

— комбинированные эстафеты с мягким инвентарем;

— комбинированные эстафеты с мячами и клюшками;

— комбинированные эстафеты с обручем;

— комбинированные эстафеты со скакалкой;

— конкурс по перетягиванию каната.