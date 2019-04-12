13 апреля в актовом зале школы №568 Красносельского района состоится XVII традиционный Открытый турнир по армрестлингу среди учащихся «Стальная рука» на Кубок чемпиона мира по бодибилдингу Александра Вишневского.

Участниками турнира станут юноши и девушки 2001-2004 годов рождения.

Регистрация и взвешивание участников начнется в 15.00, а в 16.00 часов будет дан торжественный старт этим популярным среди юных петербуржцев соревнованиям.

Юноши будут состязаться в трех весовых категориях, девушки – в двух категориях.

Также в программе состязаний – традиционные конкурсы на лучший пресс и на силу хвата, как среди юношей, так и среди девушек.

Предварительные заявки на участие можно подать по телефону: 417-61-17.