Команда «Форвард» проводит набор игроков в команду 2007 года рождения.
Юным хоккеистам обещают 5 ледовых тренировок в неделю; ОФП + растяжка + профильные игровые тренировки (флорбол, ручной мяч, футбол и др.); занятия по теории хоккея, видеоразборы игр; бросковые тренировки + ведение шайбы; участие в турнирах ФХСПб, коммерческих турнирах, а также товарищеских матчах.
Тренировать детей будет Дмитрий Комиссаренко.
Пробное занятие можно посетить бесплатно, записавшись на него по телефону: +7(911)949-07-89.
Занятия проводятся на Малом пр. В.О. 66.