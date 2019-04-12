В "Игоре" проводят любительский турнир по хоккею. Фото: pixabay.com

В "Игоре" проводят любительский турнир по хоккею. Фото: pixabay.com

Команда «Форвард» проводит набор игроков в команду 2007 года рождения.

Юным хоккеистам обещают 5 ледовых тренировок в неделю; ОФП + растяжка + профильные игровые тренировки (флорбол, ручной мяч, футбол и др.); занятия по теории хоккея, видеоразборы игр; бросковые тренировки + ведение шайбы; участие в турнирах ФХСПб, коммерческих турнирах, а также товарищеских матчах.

Тренировать детей будет Дмитрий Комиссаренко.

Пробное занятие можно посетить бесплатно, записавшись на него по телефону: +7(911)949-07-89.

Занятия проводятся на Малом пр. В.О. 66.