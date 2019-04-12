Журналист и блогер Василий Уткин по-прежнему считает, что организатором нападения на него может быть главный тренер сборной России Станислав Черчесов или его юридический консультант Алан Агузаров. Уткин даже укрепился в своем мнении.

Беллетрист считает, что высказал совершенно конкретное предположение — о том, что это может быть Агузаров или стоящий за ним Станислав Черчесов. Уткин отметил, что на прошлой неделе был на футболе, где у этих людей была возможность сказать, что это не они, однако это не было сделано.

«Поэтому я укрепляюсь в своём мнении и дальше живу осторожно», — сказал Уткин «Дождю».

Напомним, что нападение на Уткина якобы совершено 2 апреля — неизвестный бразнул ему в лицо из баллончика. Nevasport усомнился в произошедшем, считая, что события могли быть инсценированы со стороны самого Уткина и его друга Германа Ткаченко.