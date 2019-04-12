Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продолжает жечь в суде.

Напомним, ранее сотрудник кафе Андрей Андрацкий возмутился тем, что в СМИ публикуются фразы допросов в суде, вырванные из контекста заседания. «Я думал, что все то, что я сказал, останется здесь», — огорчился свидетель, на что Мамаев ему ответил «Это не Вегас».

Сегодня, на четвертом заседании в Пресненском суде Москвы, где слушается дело Мамаева, Кокориных и Протасовицкого, в зале поменяли клетку. Ранее была решетка, теперь — с бронированным стеклом и меньше в размерах.

«А можно на следующее заседание клетку еще меньше сделать?» — спросил Мамаев у судьи.

Ранее Мамаев принёс свои извинения водителю Виталию Соловчуку, который стал пострадавшим в конфликте 8 октября. Полузащитник «Краснодара» отметил, что после просмотра видео пострадавший дал правдивые показания.