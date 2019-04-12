Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» поблагодарил за работу бывшего тренера Зинэтулу Билялетдинова видеоклипом о его карьере. Видеоподборку с самыми яркими победами наставника «Ак Барс» опубликовал в своем «Твиттере».

«Спасибо за всё, Зинэтула Хайдярович!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Спасибо за всё, Зинэтула Хайдярович!

За незабываемые эмоции, яркие победы, бесконечную самоотдачу, любовь к клубу и его болельщикам! pic.twitter.com/CYlBz7gUPH — ХК Ак Барс (@hcakbars) 12 апреля 2019 г.

Напомним, Зинэтула Билялетдинов в общей сложности проработал в казанском «Ак Барсе» 12 лет. Впервые тренер пришел в клуб в 2014 году и проработал с казанцами до 2011 года. Во второй раз Билялетдинов принял команду в 2014 году и покинул клуб по окончании этого сезона. С «Ак Барсом» специалист трижды брал главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина, а также четыре раза выигрывал чемпионат России.