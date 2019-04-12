Петербургский фигурист Андрей Лазукин допустил помарку во время проката произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

При исполнении первого каскада, которым был заявлен четверной с тройным тулупом, Лазукин коснулся льда на первом прыжке и вместо второго тройного исполнил двойной.

Затем Лазукин распрыгался, исполнил четверной тулуп, тройной аксель, тройной флип, каскад тройной флип-двойной тулуп-двойной риттбергер, а также каскад с дорожкой из тройного лутца и двойного акселя. Завершил прыжковую составляющую Лазукин тройным риттбергером.

Судьи оценили выступление Лазукина на 160,47 балла, что на данный момент стало четвертым результатом. У Александра Самарина пятый результат.

Накануне в короткой программе, которую он исполнил безупречно с лучшим результатом в сезоне Лазукин стал пятым.