Футбольный клуб «Ростов» разместил в своем «Твиттере» сообщение, в котором говорится о предстоящем трансфере некой футбольной звезды.

«Мы умеем делать неожиданные сюрпризы и завтра вы узнаете фамилию нашего звездного новичка!» — говорится в твите. Известно, что ростовскую команду пополнит игрок 1994 года рождения, а его фамилия начинается с буквы «Э».

🔥🔥🔥🔥🔥 Вы думали, что трансферное окно уже закрыто? Как бы не так! 😉 Мы умеем делать неожиданные сюрпризы и завтра вы узнаете фамилию нашего звездного новичка! ❗Подсказки❗ ✅ Игрок 1994 года рождения; ✅ Фамилия начинается на букву «Э». Есть предположения? pic.twitter.com/lMYQinvQ6X — Football Club Rostov (@rostovfc) 12 апреля 2019 г.

Фанаты высказали предложения, что к «Ростову» может присоединиться Эменике, Эзатолахи, а также клуб может заключить спонсорский контракт с Эльдорадо. Предположение Nevasport — Эрнани из «Зенита», год его рождения — 1994-ый, и в чемпионате России он достаточно известный игрок.