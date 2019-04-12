Футбольный клуб «Ростов» разместил в своем «Твиттере» сообщение, в котором говорится о предстоящем трансфере некой футбольной звезды.
«Мы умеем делать неожиданные сюрпризы и завтра вы узнаете фамилию нашего звездного новичка!» — говорится в твите. Известно, что ростовскую команду пополнит игрок 1994 года рождения, а его фамилия начинается с буквы «Э».
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Вы думали, что трансферное окно уже закрыто?
Как бы не так! 😉
Мы умеем делать неожиданные сюрпризы и завтра вы узнаете фамилию нашего звездного новичка!
❗Подсказки❗
✅ Игрок 1994 года рождения;
✅ Фамилия начинается на букву «Э».
Есть предположения? pic.twitter.com/lMYQinvQ6X
— Football Club Rostov (@rostovfc) 12 апреля 2019 г.
Фанаты высказали предложения, что к «Ростову» может присоединиться Эменике, Эзатолахи, а также клуб может заключить спонсорский контракт с Эльдорадо. Предположение Nevasport — Эрнани из «Зенита», год его рождения — 1994-ый, и в чемпионате России он достаточно известный игрок.