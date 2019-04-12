Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым и провел параллели с делом Мамаева и Кокорина. Слова журналиста цитирует издание «Взгляд».

Насколько понял ситуацию Губерниев, разница в том, что Гулиев и пострадавший от его рук американец помирились и в полицию не поступило заявления. «То, что футболист является нарушителем, мы все это прекрасно видели, но никаких заявлений нет, есть только административная история. Там были извинения, была компенсация», — сказал Губерниев.

Помимо этого Губерниев уточнил, что Гулиеву «мало не покажется», если потерпевший все же решит призвать футболиста к ответу.

Напомним, 10 апреля, Аяз Гулиев наехал на пешехода по пути на тренировку, а когда пострадавший американец возмутился и ударил по машине игрока «Спартака», тот вышел из нее и сломал гостю столицы нос.