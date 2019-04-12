Российские фигуристы Андрей Лазукин и Александр Самарин неудачно выступили в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию World Team Trophy в японской Фукуоке.

Александр Самарин после провального выступления в короткой программе заработал 158,53 за произвольную, исполнив чисто лишь один четверной прыжок и строив остальные. Также у Самарина была ошибка на тройном акселе: он коснулся льда рукой. Выступление Самарина принесло России 4 балла в копилку.

Андрей Лазукин исполнил программу с одной помаркой, за хорошо выполненные элементы ему добавляли небольшое количество баллов. Итоговый результат — восьмое место и 5 баллов для сборной России.

Триумфаторами мужских произвольных прокатов стали американцы: первое место у чемпиона мира Нейтана Чена, 0,99 балла ему проиграл соотечественник Венсан Чжоу. Чен сорвал в программе тройной аксель и проиграл Чжоу в баллах по технике, однако компоненты ему поставили выше.

Теперь сборная России располагается с 70-ю очками на третьем месте. До лидеров — сборной США — 21 балл.