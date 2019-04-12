Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал результаты российских фигуристов на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Слова специалиста приводит портал Sport24.

По словам Дмитриева, выступления мужчин в произвольной программе он не видел, однако сказал, что хотел бы видеть россиян поближе. «Почему Самарин исполнил только тулуп? Я не знаю, может, у него какая-то травма, не знаю его состояние. Он очень здорово в этом году работал, может, в конце сезона устал немножко».

Дмитриев также отметил, что сезон для россиян был сложным: «Все устали, но все катались хорошо. Я думаю, танцы — достойно очень, пары — достойно, мальчики — мы знали, что они в этом году слабоваты, а у девочек — нет лидеров, выступают запасные, будем так говорить. Поэтому, мне кажется, все на своем уровне».

Напомним, после двух дней соревнований сборная России набрала 70 баллов и идет на третьем месте. Лидеры World Team Trophy — американцы, у них 91 балл.