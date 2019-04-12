Поклонники Алины Загитовой принесли на программу «Вечерний Ургант» рекордный по размеру баннер. Об этом порталу «Спорт-Экспресс» сообщили гости передачи из зрительного зала.

Фанаты сделали для фигуристки плакат огромных размеров с надписью: “Алина, мечты сбываются! Спасибо!”. С ним болельщики Загитовой встречали девушку в аэропорту после возвращения из Японии с триумфального чемпионата мира. Тогда самолет с Загитовой приземлился только около пяти утра, однако верные фанаты дождались фигуристку.

По словам очевидцев, режиссер долго думал, как расположить баннер, чтобы его было видно в кадре, тем более, что его авторы не хотели отдавать творение в руки передачи.

Ранее Nevasport сообщал, что на съемки «Вечернего Урганта» Алина Загитова пришла с собакой в платье, которое в точности повторяет ее костюм с Олимпиады. Эфир программы состоится сегодня, 12 апреля, в 23:25 по московскому времени.