Домашний матч с «Анжи» кажется самым легким для «Зенита» в оставшихся играх сезона. Махачкалинский клуб героически умудряется избегать последнего места в чемпионате, хотя вылета, понятно, не избежать. «Анжи» — единственный из клубов РПЛ, которому не нужен следующий сезон в премьер-лиге. Команда на грани банкротства и едва ли в силах доиграть этот сезон. Nevasport объясняет, почему «Зениту» не стоит ожидать легкой прогулки.

Если питерцы правильно подойдут ментально к этой игре, на что понадеялся Семак перед матчем, – вполне можно ожидать и разгрома. Но почему-то такого в последних матчах с «Анжи» не происходит. «Зенит» на удивление плохо играет против махачкалинского клуба последние три года. Причем независимо, в Каспийске проходят эти матчи или в Питере.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Анжи» в первом круге, ведя в счете. А ровно год назад была тягучая игра на «Газпром-Арене», в которой сине-бело-голубые вымучили победу со счетом 1:0. При Луческу два раза играли вничью – упускали гостевую победу в два мяча, а также проваливали встречу на Петровском в ситуации примерно той же, что сейчас — когда терять очки ну никак было нельзя. Тогда, два года назад, «Зенит» спас Кокорин, сравнявший счет ближе к концу встречи, уже после того как «Зенит» остался вдесятером.

В общем, как-то не идет у «Зенита» против «Анжи». Последняя уверенная победа – 5:1 на Петровском в 2015-м. Тогда за «Зенит» еще играл Халк.

Еще одна причина возможных сложностей «Зенита» — энтузиазм игроков «Анжи». Клубу грозит прекращение существования, а значит всем футболистам нужно искать себе новые места работы. Матч против «Зенита» — отличная возможность показать себя будущим работодателям. Можно не сомневаться, что футболисты «Анжи» будут выпрыгивать из штанов в игре с «Зенитом». По крайней мере, до того момента пока их будет мотивировать счет на табло.

Понимая это, «Зениту» нужно методично и последовательно нивелировать игровые амбиции «Анжи». Нужно стараться забить быстрый гол, а еще лучше второй. Тогда футболисты «Анжи» быстро сузят свои игровые притязания.

Семак наверняка попробует вписать в зенитовский состав Кристиана Нобоа – негоже второй матч подряд оставлять эквадорца без игровой практики. Но для этого придется усадить на лавку Ригони или Дриусси, а возможно даже поменять схему. Лимит на легионеров, помноженный на травмы россиян Ерохина, Кузяева и Шатова, продолжает связывать руки тренерским идеям Семака.

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