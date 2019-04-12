Обладатель мирового рекорда в лыжном суперспринте, итальянский спортсмен Эмануэле Беккис заявил, что хочет посоревноваться с обладателем Кубка мира Йоханнесом Клэбо на трассе. Слова Беккиса приводит портал норвежского телеканала TV2.

Беккис назвал длинные гонки скучными, в то время как суперспринт для него — это дисциплина, полная удовольствия. Также итальянец высказал мнение о норвежце Клэбо, назвав его особенным: «Несколько лет назад я понял, что Клэбо особенный спортсмен, и прежде чем он стал знаменитым, мы обменялись лыжами. Круто думать сейчас о всех его успехах».

Также Беккис хотел бы погоняться с норвежцем: «Хотелось бы встретиться с ним на трассе, но он, вероятно, немного устал после долгого сезона. Это немного разрушительно для спорта, где нужно постоянно доканывать, что ты лучший».

Эмануэле Беккис в феврале 2019 года пробежал суперспринт — лыжную стометровку за 10,78 секунд. Предыдущий мировой рекорд принадлежал норвежцу Людвигу Согнену Йенсену.