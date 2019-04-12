В Фукуоке прошёл второй соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Сборная России, как и днём ранее, продолжает занимать третью строчку общекомандного зачёта, но отрыв от лидеров увеличился – теперь он составляет 21 балл.

На первом месте идёт команда США, которая благодаря успеху одиночников имеет 91 командное очко и становится практически недосягаемой для преследователей. Второе место с 79 очками занимают японцы, в активе российской команды ровно 70 баллов – это значит, что борьба за командное серебро ещё не проиграна.

Спортивные пары, +12 баллов для сборной России

Открывали программу второго дня соревнований представители парного катания. За сборную России выступали Наталья Забияко и Александр Энберт, их основными соперниками стали Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Французы успешно провели сезон – выиграли финал Гран-при и чемпионат Европы, но их силы оказались не бесконечны. Уже на втором турнире подряд они допускают ошибки, за счёт чего российским спортсменам удаётся выйти вперёд.

Так произошло и сегодня: Джеймс и Сипре показали довольно «грязный» прокат со множеством помарок, которые не позволили им принести в копилку сборной Франции максимальные 12 баллов. Зато Наталья Забияко и Александр Энберт оказались безупречны: несмотря на то, что судьи оценили тодес лишь на третий уровень, пара получила свои лучшие баллы в сезоне.

Танцы на льду, +11 баллов для сборной России

Забияко и Энберт задали команде высокий темп, который подхватили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В соревнованиях танцоров они оказались практически самыми лучшими: большее количество баллов заработали лишь французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Соперничать на равных с французским дуэтом пока не может никто: несмотря на то, что Виктория и Никита продемонстрировали безукоризненное владение элементами, судьи всё же оценили их прокат ниже. Таковы реалии танцев на льду, и 11 баллов в командный зачёт – это лучший результат, который могли показать Синицина и Кацалапов.

Мужчины, +9 баллов для сборной России

Завершали соревновательный день выступления мужчин-одиночников, и здесь в копилку российской команды уже упало меньше баллов. Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли восьмое и девятое места соответственно, принеся девять очков на двоих.

Из-за провала в короткой программе Самарин выходил на лёд первым. Сегодня его прокат получился значительно более успешным, чем накануне, но одна серьёзная ошибка всё же была допущена. Александр рано раскрылся при исполнении сольного четверного тулупа и сделал прыжок лишь тройным, за что получил значительно меньше баллов. К тому же, фигурист не смог чисто приземлить тройной аксель и коснулся льда рукой – это тоже стало поводом для судейских минусов.

Лазукин грубых ошибок не допускал, но начал прокат с помарки – в каскаде из четверного и двойного тулупа он плохо приземлил первый прыжок. Однако все остальные элементы, включая ещё один четверной, были выполнены чисто. Но арбитры не сочли российского спортсмена достойным высоких баллов: в графе с надбавками за элементы можно увидеть в основном нули, единицы и двойки. Как и всегда, судьи оказались гораздо более щедрыми по отношению к именитым соперникам Лазукина.

Первые два места заняли представители команды США – Нейтан Чен и Винсент Чжоу: оба спортсмена включили в свои прокаты по три четверных прыжка. Третьим стал японец Шома Уно, рискнувший на эксперимент: фигурист попробовал исполнить сложнейший каскад из тройного акселя и четверного тулупа.

World Team Trophy – турнир, не несущий особой значимости с точки зрения завоеванных наград, поэтому эксперименты с контентом здесь вполне уместны. Если Уно решился включить в программу новый каскад, значит, он уже имеет успешный опыт его выполнения на тренировках. Но тренировки и соревнования – вещи принципиально разные, поэтому командный чемпионат мира – самый подходящий старт для риска.

Такой же позиции придерживается и хореограф Илья Авербух, который призвал не осуждать Самарина за включение нестабильного четверного флипа в короткую программу. Впрочем, некоторые фигуристы смотрят на всё иначе: например, Забияко/Энберт и Синицина/Кацалапов стараются показать свой максимум, чтобы не подводить команду. Как отметила Татьяна Тарасова в прямом эфире, такие спортсмены везут всю сборную на своих плечах.

Как бы то ни было, российская команда уже вряд ли упустит бронзовые медали и даже сможет побороться за серебряные: завтра с произвольными программами на лёд выйдут девушки и спортивные пары.