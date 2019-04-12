Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отвечал на вопросы болельщиков. Один из вопросов, которые ему задали — кто лучший партнер в его карьере?

Аршавин ответил, что в «Зените» и в сборной России — это Александр Кержаков. В «Арсенале это Сеск Фабрегас, очень умный футболист, который все умеет на поле. С ним, по слова Аршавина, игралось очень легко, его было просто понимать. Фабрегас мог отдать мяч в любую точку, в которую хотел Аршавин.

«Обычно я отдавал, а тут все было наоборот», — сказал Аршавин.

Также Аршавин вспомнил самый эмоциональный момент в своей карьере. Это три матча: игра со сборной Англии в «Лужниках». Победа в финале Кубка УЕФА. А также первое чемпионство «Зенита» в 2007 году — матч в Раменском против «Сатурна».