Один из лучших игроков в истории «Зенита» и всего российского футбола Андрей Аршавин признался, что не хотел бы побывать на вираже, где обитает активная часть фанатов петербургского клуба. По словам Аршавина, он не будет чувствовать там себя комфортно.

«Честный ответ — нет. Я должен буду кричать то, что я бы не кричал, если бы смотрел обычно футбол. Я свое откричался на СКА в возрасте 12-13 лет. Сейчас я же просто хочу сидеть и смотреть футбол», — сказал Аршавин.

Напомним, что Аршавин завершил свою игровую карьеру в ноябре прошлого года. Сейчас он занимает тренерством в Академии «Зенита» и выступает экспертом на телеканале «Матч ТВ».