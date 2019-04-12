Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребёнка.

Как сообщает «5 канал», футболист принял участие в благотворительном проекте «Мечтай со мной», в рамках которого встретился с 11-летним болельщиком Святославом Кириковым. Увидеть любимого футболиста и пообщаться с ним было заветной мечтой мальчика. Юный поклонник футбола смог не только встретиться со своим кумиром, но и понаблюдать за тренировкой любимой команды.

Напомним, Артём Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Когда команду возглавлял итальянский специалист Роберто Манчини, игрок был отправлен в арену в тульский «Арсенал». В декабре нападающий рассказал, что после аренды в «Арсенал» перестал общаться с заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым.