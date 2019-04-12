Как сообщает ФХР, нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников не примет участие в чемпионате мира в в Братиславе. Изначально центрфорвард, который может сыграть на краю, был среди вызванных хоккеистов для подготовки к ЧМ. Но по ряду причин на чемпионате мира он не сыграет.

Еще в начале апреля Наместинков сомневался в отношении ближайшего мирового первенства:

«Пока ничего не скажу. Но вообще выступать за главную команду своей страны – большая честь. Надеюсь, еще много раз доведется сыграть за сборную России, – говорил Наместников.

Отметим, что по итогам сезона в активе российского нападающего 31 (11+20) очко в 78 матчах. Отметку в 30 или более очков за регулярный чемпионат он преодолел в третий раз за карьеру.