В польском Щецине продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Сегодня, 12 апреля, российский спортсмен Никита Нагорный завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье.

В квалификации Нагорный стал вторым, но в финале сумел завоевать награду высшей пробы, набрав за своё выступление 88,665 балла. Серебряная медаль также досталась представителю российской команды — чемпиону мира Артуру Далалояну. Спортсмен набрал 87,832 балла. Третьем стал гимнаст из Кипра Мариос Георгиу (84,398).

Нагорный и Далалоян, вошедшие в число 18 лучших участников многоборья, получили именные путёвки на Европейские игры-2019, которые будут проходить в Минске.

Финалы в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы пройдут 13 и 14 апреля.