Тренер по фигурному катанию Александр Жулин подвел итоги сезона для российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

«Я доволен, как Вика и Никита завершили этот сезон, — приводит слова специалиста ТАСС. — Рад, что они сокращают дистанцию с лидерами французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном». Тренер добавил, что догнать французский дуэт можно лишь в том случает, если делать экстраординарные вещи. «Нельзя идти на упрощение, нужно быть в поиске, где-то рисковать», — пояснил Жулин.

Напомним, в нынешнем сезоне Синицина и Кацалапов завоевали серебряные медали финала Гран-при, затем стали чемпионами России. На чемпионате мира в японской Сайтаме дуэт занял второе место, уступив лишь Пападакис и Сизерону. Такой же результат спортсмены показали и на командном чемпионате мира, установив личный рекорд по баллам.