Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, рассказал об особенностях характера учеников.

«Самая шумная у нас Алена Косторная. Она постоянно разговаривает, — сказал хореограф в интервью проекту «Фигурка». — У нее очень милый писклявый голос, который слышно отовсюду». Глейхенгауз добавил, что Косторная также является самой эмоциональной спортсменкой в группе, когда находится вне льда. На катке же больше всех эмоции проявляет Загитова — например, может заплакать из-за неудачно получившегося прыжка.

Глейхенгауз отметил, что самая упрямая в группе — Александра Трусова. «Если ее не останавливать, она может прыгать до посинения», — пояснил специалист.

Что касается постановки программ, то больше всего идей предлагает Морис Квителашвили, выступающий за Грузию.