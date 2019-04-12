Митинг в поддержку арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева может не состояться из-за неправильной формулировки.

Как сообщает 360, мероприятие не было согласовано, так как формулировка, заявленная организаторами, звучит слишком категорично: «митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокорина и Мамаева».

Предполагалось, что люди соберутся в московском парке Сокольники, однако организатор митинга Игорь Шумилин заявил, что парк отказался проводить мероприятие даже при изменении формулировки.

Напомним, в Пресненском суде Москвы проходит открытое заседание по делу Кокорина и Мамаева. Вчера, 11 апреля, заседание было прервано, так как в суд поступило сообщение о заминировании здания. Участники процесса были эвакуированы, однако информация оказалась ложной.