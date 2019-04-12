Английская премьер-лига (АПЛ) назвала лучшего тренера по итогам марта.

Как сообщает официальный «Твиттер» лиги, лучшим наставником был признан Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль». В марте команда провела четыре матча чемпионата Англии, в трёх из них одержала победу и один раз сыграла вничью.

На награду также претендовали Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», Брендан Роджерс из «Лестера», Марку Силва из «Эвертона» и Ральф Хазенхюттль из «Саутгемптона».

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своём активе 82 очка после 33 сыгранных матчей. На втором месте располагается «Манчестер Сити»: команда набрала 80 очков, но провела на одну встречу меньше. Замыкает тройку лидеров лондонский «Челси» — у команды 66 очков.