Английская премьер-лига (АПЛ) назвала лучшего тренера по итогам марта.

Как сообщает официальный «Твиттер» лиги, лучшим наставником был признан Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль». В марте команда провела четыре матча чемпионата Англии, в трёх из них одержала победу и один раз сыграла вничью.

Boss.@LFC's Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for March!#PLAwards pic.twitter.com/j65GE8tmK9

— Premier League (@premierleague) April 12, 2019