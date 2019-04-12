Российский гимнаст Никита Нагорный оценил свои шансы на медали чемпионата Европы. Спортсмен выиграл золото в личном многоборье, но сомневается, что сможет попасть в призы на кольцах и на коне.

«Конь-махи, кольца, там что хочешь делай, но медаль не получится взять, там такие ребята!», — сказал Нагорный, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». Гимнаст считает, что сможет занять четвертое место.

Напомним, в квалификации личного многоборья Нагорный стал вторым, но в финале сумел завоевать награду высшей пробы, набрав за своё выступление 88,665 балла. Серебряная медаль также досталась представителю российской команды — чемпиону мира Артуру Далалояну. Спортсмен набрал 87,832 балла. Третьем стал гимнаст из Кипра Мариос Георгиу (84,398).