Эстонский союз конькобежцев подал заявку на проведение чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года.

Как сообщает телеканал ETV+, если заявка будет одобрена, турнир пройдёт в таллиннском ледовом холле «Тондираба». Как отметил генеральный секретарь Эстонского союза конькобежцев Гуннар Куура, преимущество заявки заключается в том, что страна имеет богатый опыт проведения в Таллинне международных турниров.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионат Европы состоялся в столице Белоруссии — Минске. В следующем году соревнования состоятся в австрийском Граце, в 2021 году принимать турнир будет хорватский Загреб, где нынешней весной состоялся чемпионат мира среди юниоров.

Стоит отметить, что Таллинн уже принимал чемпионат Европы по фигурному катанию в 2010 году.