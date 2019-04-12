Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в полуфинальную стадию турнира WTA в Лугано (Швейцария). В четвертьфинальном поединке россиянка встречалась с представительницей Словении Полоной Херцог и проиграла в двух партиях со счётом 4:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут, за это время Кудерметова один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и пять брейков.

За выход в финал Херцог поспорит с представительницей Франции Фионой Ферро. В параллельном четвертьфинале россиянка Светлана Кузнецова сыграет с чешской спортсменкой Кристиной Плишковой.

Турнир в Швейцарии продлится на 14 апреля.