Футбольный клуб «Реал» отказался продавать защитника Рафаэля Варана, на которого претендуют «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает AS, руководство клуба не хочет отпускать игрока и готово расстаться с ним лишь в том случае, если потенциальный покупатель будет готов выплатить за Варана сумму его отступных, которая составляет 500 миллионов евро.

Однако сам Варан уже заявлял о намерении сменить команду, поэтому «Реал» предпримет попытку удержат защитника, предложив увеличить оклад с 6 до 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Варан попал в сферу интересов итальянского «Ювентуса». Форвард туринцев Криштиану Роналду хочет видеть Варана в составе команды, поэтому обратился к руководству «Ювентуса» с просьбой о приобретении игрока.

Напомним, 25-летний Варан присоединился к составу мадридского «Реала» летом 2011 года. До этого игрок защищал цвета «Ланса». В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах команды и отметился двумя забитыми голами.