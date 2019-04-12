Полузащитник футбольного клуба «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, почему играет под 17-м номером.

Футболист сообщил, что ему нравится цифра семь, поэтому он хочет играть либо под седьмым номером, либо под семнадцатым. В ЦСКА Головину пришлось взять 17-й номер, так как 7-й был занят Зораном Тошичем. » Потом всё как-то хорошо пошло под этим номером, и сейчас не хочу его менять. Буду стараться брать его в любом клубе», — сказал Головин.

Ранее Головин рассказал, что слышал об интересе со стороны петербургского «Зенита», но не получал конкретных предложений. Однако футболист в любом случае не намерен уходить из «Монако». На вопрос о разнице в подходе к восстановлению футболистов после тренировок Головин отметил, что в Европе этому уделяется гораздо большее внимание.