Финский пилот Формулы-1 Кими Райкконен, выступающий за команду «Альфа Ромео», заявил, что считает Формулу-1 своим хобби.

На данный момент гонщик является самым возрастным участником чемпионата. Спортсмен стал чемпионом мира Формулы-1 в 2007 году. «Нет никаких секретов, чтобы мотивировать себя. Для меня Формула-1 в большей степени хобби, и, вероятно, именно потому выступать по-прежнему весело», — сказал Райкконен, слова которого приводит Sport24.co.za.

Пилот объяснил, что остаётся в «королевских гонках», потому что ему нравится делать то, что он умеет. Райкконен добавил, что займётся поиском нового хобби лишь тогда, когда почувствует, что не демонстрирует ожидаемых результатов.

Контракт гонщика с «Альфа Ромео» рассчитан до завершения 2020 года.