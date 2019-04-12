Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о сложностях, с которыми столкнулась перед поездкой на чемпионат мира в Сайтаму.

В эфире программы «Вечерний Ургант» фигуристка сообщила, что могла вообще не поехать на чемпионат мира, так как у неё не получались прыжки. «У меня не получались прыжки, и я просто не хотела позорить Россию», — заявила Загитова. Спортсменка отметила, что выступает не только за себя, но и за всю страну. Принять решение ей помогли тренеры, которые поддерживали спортсменку и провели с ней много разговоров.

«И после этого я поняла, что не могу подвести этих людей, Россию и саму себя», — сказала Загитова.

Напомним, на чемпионате мира Загитова завоевала золотую медаль. Теперь в её активе есть победы на всех крупных турнирах — на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира, а также в финале Гран-при.