Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что в её виде спорта необходимо тщательно следить за весом, так как даже лишние 100 граммов могут повлиять на технику исполнения прыжка.

Спортсменка призналась, что во время олимпийского сезона проходила процедуру взвешивания по три раза в сутки — утром, днём и вечером. Загитова старалась поддерживать постоянный вес, поэтому практически не пила воду. «Перед взвешиванием я просто делала глоток и выплёвывала», — рассказала фигуристка в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Загитова пояснила, что техника прыжка меняется даже при незначительном изменении веса. «То есть жир на руке вырос – и уже не можешь прыгать», — заявила спортсменка.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и мира, а также победительницей финала Гран-при.