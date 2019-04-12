Капитан футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос не поможет команде в ближайших матчах.

Как сообщает официальный сайт, Рамос получил травму и прошёл углубленное медобследование. Врачи команды поставили защитнику диагноз — повреждение камбаловидной мышцы первой степени. Сроки восстановления игрока пока неизвестны — они будут зависеть от того, насколько успешно будет протекать процесс реабилитации. Ориентировочный срок, в течение которого Рамос не будет помогать команде, составляет две недели.

Таким образом, футболист точно пропустит матч 32-го тура чемпионата Испании против «Леванте», который будет проходить в понедельник, 15 апреля. В текущем сезоне защитник принял участие в 42 играх за «Реал» и отдал две результативные передачи.