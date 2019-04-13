В японской Фукуоке подходит к концу командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 13 апреля, стартует заключительный день соревнований. С произвольными программами на лёд выйдут представители парного катания.

Сборную России представляют Наталья Забияко и Александр Энберт — именно они лидируют после короткой программы, в которой установили личный рекорд сезона. На второй строчке располагаются французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Спортсмены являются чемпионами Европы, поэтому считались основными фаворитами соревнований, но множество помарок в короткой программе не позволили им занять первое место.

Произвольная программа стартует в 9:15 по московскому времени. Также сегодня на лёд выйдут женщины-одиночницы, в числе которых будут россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.