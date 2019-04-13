В японской Фукуоке стартует заключительный соревновательный день командного чемпионата мира. Последними с произвольными программами на лёд выйдут женщины-одиночницы.

По итогам короткой программы лидирует японка Рика Кихира, установившая новый мировой рекорд. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева располагается на втором месте и выйдет на лёд под предпоследним стартовым номером.

Ещё одна россиянка Софья Самодурова после короткой программы стала пятой.

Произвольная программа у женщин начнется сегодня, 13 апреля, в 10:50 по московскому времени. Также на лёд выйдут представители парного катания, за Россию будут выступать Наталья Забияко и Александр Энберт. Пара лидирует после короткой программы, обыгрывая французов Ванессу Джеймс и Моргана Сипре.