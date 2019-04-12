Главный тренер футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо обратил внимание на то, что у его подопечных есть проблемы с реализацией стандартов.

Тренер согласился с теми, кто считает, что «Милан» недостаточно хорошо исполняет стандартные положения. «Но если Чалханоглу и Сусо не могут поднять мяч, что я могу поделать? Может, мне стоять рядом с ними с плетью?» — сказал Гаттузо, слова которого приводит Calciomercato.

На данный момент «Милан» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 52 очка после 31 сыгранного матча. Четвёртое место позволяет команде выступить в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне, однако у идущей на пятом месте «Аталанты» такое же количество набранных очков.