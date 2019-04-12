Полузащитник футбольного клуба «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о шутках партнёра по национальной команде Артёма Дзюбы.

«Про приколы Дзюбы можно рассказывать вечно», — заявил Головин и добавил, что не обижается на футболиста, так как считает самоиронию необходимой. Полузащитник добавил, что без Дзюбы было бы скучно, так как он добавляет веселье и позитив независимо то того, над кем пошутил.

«Ему, кстати, не нравится моя причёска. Он называет её гнездом», — сказал Головин.

Ранее Головин рассказал, что слышал об интересе со стороны петербургского «Зенита», но не получал конкретных предложений. Однако футболист в любом случае не намерен уходить из «Монако». На вопрос о разнице в подходе к восстановлению футболистов после тренировок Головин отметил, что в Европе этому уделяется гораздо большее внимание.