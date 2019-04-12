Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, поделился впечатлением от командного чемпионата мира.

Танцоры уже завершили своё выступление на турнире: Синицина и Кацалапов стали вторыми, пропустив вперёд лишь мировых лидеров французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

Кацалапов отметил, что совсем не волновался перед произвольным танцем, но был сосредоточен. «Я сказал Вике: «Пойдем и повеселимся, это последний прокат в сезоне»», — сказал фигурист, слова которого приводит Golden Skate. Спортсмен добавил, что уже хочет работать над новой программой для следующего сезона.

Напомним, по итогам второго соревновательного дня сборная России идёт на третьем месте, уступая командам из США и Японии.