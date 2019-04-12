Пресс-служба хоккейного клуба «Авангард» показала видеоролик, посвящённый предстоящему финалу Кубка Гагарина, где омской команде предстоит встретиться с московским ЦСКА. Видео сопровождается песней «Конь» в исполнении группы «Любэ».

Напомним, первый матч финальной серии состоится завтра, 13 апреля. Игра будет проходить в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 17:00. «Авангарду» удалось выйти в решающую стадию соревнований, преодолев на своём пути «Ак Барс», «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев».

ЦСКА на пути к финалу прошёл «Витязь», московское «Динамо» и петербургский СКА.

Nevasport проводит голосование среди болельщиков, чтобы определить, какую команду будут поддерживать сильнее в борьбе за трофей. Оставить свой голос можно здесь.